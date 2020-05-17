شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 10 طن قمح مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة العامرية أول، الأحد، بالتحفظ على 10 طن قمح مدعم تم ضبطها داخل مخزن قبل طرحها للبيع بالسوق السوداء.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لقيامه بتجميع كمية كبيرة من الأقماح المدعمة المستوردة التي تستخدم في صناعة الخبز البلدي.

تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 10 طن أقماح مدعمة مستوردة والمخصصة لصناعة الخبز البلدى المدعم محظور تداولها بالأسواق بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء، قدرت بقيمة مالية قدرها 38000 جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.