شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الجامعية بأسيوط تعلن جاهزيتها لاستقبال 650 من العائدين بالخارج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الأحد، انتهاء العمل بتجهيز 3 مباني من المدن الجامعية طلبة استعداداً لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 650 فرداً كمرحلة أولى، وجاري استكمال فرش وتجهيز عدد من المباني الأخرى، وذلك لتتسع طاقتهم الاستيعابية لتبلغ ألف مصرياً من العائدين من الخارج.

وكشف الدكتور طارق الجمال، أن المرحلة الأولى من التجهيزات تشمل مبنى «أ» بطاقة 100 سرير، ومبنى «ز» بطاقة 160 سرير، ومبنى «د» بطاقة 390 سرير، والتي شهدت جميعها إنهاء أعمال الصيانة ورفع كفاءة بنيتها التحتية، كما تم فرش كافة الغرف بمراتب ومخدات جديدة، وكذلك تغطيتها جميعاً بفرش جديد، وتزويد كافة الغرف بمراوح ومد شبكات واي فاي للمباني المستهدفة للإقامة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة حرصت على توفير الإمكانيات اللازمة للإقامة الجيدة لأهلنا وذوينا من المصريين العائدين من الخارج، وذلك استعداداً لاستقبالهم خلال الأيام المقبلة مع التنسيق مع الجهات المختصة من أجل توفير لهم كذلك سبل الإعاشة الكريمة لنزلائها من تغذية ورعاية صحية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط مكافحة العدوى من إجراء أعمال تطهير وتعقيم للمباني وكذلك توفير مواد النظافة الشخصية وأدوات التعقيم.

من جانبه قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الجامعة حرصت على تسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية من أجل التصدي لهجوم كوفيد 19، سواء على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمصابي كورونا، وكذلك حرصها بالحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها والمساهمة في رفع الوعي الصحي لدى الأفراد داخل وخارج الجامعة.

وأكد محافظ أسيوط على التعاون القائم بين الجهاز التنفيذي وإدارة الجامعة في ظل حرصه على توفير كافة سبل الدعم اللازم للجامعة وتذليل أي عقابات يمكن أن تواجهها في أي من قطاعاتها المختلفة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بقطاع المدن الجامعية بجامعة أسيوط التي رافقه فيها الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وذلك بحضور محمد بشير رئيس حي غرب، وعرفة أبوالعلا مدير عام قطاع المدن الجامعية، والدكتور محمد بدر مدير عام قطاع المدن الجامعية طلبة.

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رئيس جامعة أسيوط يتابع رفع كفاءة 7 مباني من المدن الجامعية وتجهيزها كمستشفيات عزل لمصابي كورونا - صورة أرشيفية

رئيس جامعة أسيوط يتابع رفع كفاءة 7 مباني من المدن الجامعية وتجهيزها كمستشفيات عزل لمصابي كورونا - صورة أرشيفية

رئيس جامعة أسيوط يتابع رفع كفاءة 7 مباني من المدن الجامعية وتجهيزها كمستشفيات عزل لمصابي كورونا - صورة أرشيفية

رئيس جامعة أسيوط يتابع رفع كفاءة 7 مباني من المدن الجامعية وتجهيزها كمستشفيات عزل لمصابي كورونا - صورة أرشيفية

رئيس جامعة أسيوط يتابع رفع كفاءة 7 مباني من المدن الجامعية وتجهيزها كمستشفيات عزل لمصابي كورونا - صورة أرشيفية