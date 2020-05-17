شكرا لقرائتكم خبر عن أحال قوانين للجان مختصة.. «عبدالعال» للنواب: «اللي يشعر بإرهاق يلزم مسكنه وهنقوله متشكرين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بمراعاة المسافات الآمنة فيما بينهم داخل القاعة.

وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة، الأحد: «على من يشعر بإرهاق أو ارتفاع في درجة الحرارة أن يلتزم مسكنه، وأنا والأعضاء بنقوله متشكرين جدًا ودي حاجات لازم نلتزم بيها زي الكتاب ما بيقول».

يذكر أن جلسة اليوم هي الأولى بعد اكتشاف إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا، واتخاذ المجلس إجراءات احترازية إضافية.

من ناحية أخرى، أحال «عبدالعال» عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية، حيث أحال قرار رئيس الجمهورية بتوقيع بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بالتبغ، وقرار الرئيس بالموافقة على اتفاق تمويل موقع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي إلى اللجنة التشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون المرافعات التجارية وتعديل قانون لجان التوفيق في المنازعات إلى اللجنة التشريعية.

وأحال «عبدالعال» مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة الخطة والموازنة.

وأحال مشروع قانون بشان مد إيقاف العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1939 الخاص بضربية الأطيان إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والامن الغذائي والثروة الحيوانية. كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون 203 لسنة 1991 والخاص بشركات قطاع الاعمال العام إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة القوى العاملة.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون بشان إدارة المخلفات إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجان الخطة والصناعة والشؤون الدستورية، كما أحال مشروع قانون بشان إنشاء صندوق السياحة والآثار إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام ومكاتب لجنتي السياحة والطيران المدني والشؤون الدستورية والتشريعية.

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وأحال «عبدالعال» مشروع قانون المرافعات وتعديل قانون رقم 7 لسنة 2000 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.