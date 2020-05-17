شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الدقهلية»: 46 ألف طالب يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا «إلكترونيًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأحد، إن 46 ألف من طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا الاختبار الإلكتروني لمادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية لمدة ساعتين لكل منهما .

وأضاف، في بيان صحفي، أن الامتحانات يتم متابعتها من خلال غرفة عمليات الرئيسية بديوان المديرية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والمدارس ولم تصدر أي شكاوى من صعوبة الإمتحانات حيث جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وشدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي شكاوي أو معوقات تواجه الطلاب والتأكد من دخول الطلاب إلى منصة الامتحانات في الموعد المحدد للامتحان والذى بدأ من الساعة 12ظهرا وينتهى الساعة الثانية ظهرا

وأثنى وكيل تعليم الدقهلية على المجهودات المبذولة من الجميع وحرصهم الشديد على مصلحة الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.