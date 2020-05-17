شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطويره على أحدث النظم العالمية.. «سعفان» يتفقد فندق نقابة الغزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأحد، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد وضع اللمسات النهائية لتطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية في وقت قياسي لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة في منطقة المظلات بشبرا، ورافقه عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة.

وأشاد «سعفان» بالمجهود المتميز الذي قامت به النقابة في عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوي من منشآتها والاستفادة من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون في هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابي العمالي المصري.

وفي بداية جولته التفقدية سأل الوزير عن إجراءات السلامة والصحة المهنية، وقام بالشرح رئيس النقابة إبراهيم عبدالفتاح، لافتا إلى كافة اجراءات السلامة المتبعة في الدار وفقا لتعليمات الإدارة المختصة بوزارة القوي العاملة، من حيث توفير محطة رفع مياه خارج الدار تم مراعاة كافة اشتراطات السلامة بها لمراعاة توفير المياه بصفة دائمة للنزلاء وضمان عدم انقطاعها مزودة بأحدث الأجهزة، فضلا عن نظام توزيع الكهرباء خارج الدار وداخلها، وتأمين كافة التوصيلات الكهربائية المختلفة لتوفير كافة وسائل الأمان للنزلاء .

وشهد وزير القوي العاملة غرفة التحكم الرئيسية بالفندق والتى تضم 32 كاميرا فائقة الجودة تعمل بتقنية وموزعة خارج الفندق وداخله ومتصلة بشبكة الأنترنت لمراقبة الفندق خارجيا وداخليا لرصد ما يحدث على مدار الـ 24 ساعة بلغت تكلفتها 100 ألف جنيه .

وتابع الوزير جولته بتفقد أدوار الفندق الأربع التي تشمل 32 غرفة تضم أسره من 40 إلى 70 نزيلا، بالإضافة إلى غرفة وسويت فاخر في كل دور، مخصص للعائلات، وكل غرفة مزودة بحمام منفصل على غرار الفنادق الكبرى، فضلا عن 8 غرف للعاملين تستوعب 16 عاملا، وجميع الغرف تفتح بنظام الكارت الممغنط لتوفير الأمان اللازم للنزلاء.

وخلال التفقد شرح رئيس النقابة، لوزير القوي العاملة ما يضمه الفندق من مطعم مركزى يتسع لما يزيد عن مائة شخص، وبه جزء مخصص للعائلات، وأخر للأفراد يطل على الشارع الرئيسي المقابل للدار، فضلا عن عدة شرفات سيتم إعدادها بالأدوات اللازمة كمكان لتناول الطعام للنزلاء في الهواء الطلق كل شرفة سيكون بها طاولة واحدة وحولها 3 كراسى .

وفي ختام الجولة التفقدية للفندق، أشاد الوزير بنظام السلامة والصحة المهنية المتبع في الردهات والغرف والقاعات وسلم الطوارئ المعد للحالات الطارئة كالأبواب المطلة عليه يتم فتحها من داخل الفندق وليس من خارجه ضمان لتوفير كافة اشتراطات السلامة في حالة حدوث أي ظرف طارئ.

وأكد وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية عقب التفقد أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج يعتبر حدث فريد على المستوى النقابي، سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة أن تكون الإدارة طبقا للنظم الفندقية العالمية، ووعد بإزالة أي معوقات قد تظهر خلال المراحل النهاية سواء داخل أو خارج الفندق، خاصة في المناطق المحيطة بالمكان، ذلك مع جميع الجهات المعنية، حتي يمكن للنقابة الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.

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وفي نفس السياق، أشار عبدالفتاح إبراهيم، إلى أن النقابة وفرت الموارد المالية التي كانت تصرف لاستقبال الوفد العربية والأجنبية وكانت تقيم في فنادق خاصة أخرى، مما يكلف النقابة أعباءً مالية كبيرة.

وأضاف أن الفندق ملحق به قاعة مؤتمرات وأفراح، ومطعم، وحمام سباحة يجري تجهيزه بحديقة أمامه، ومطعم وكافيتريا، وكافة الخدمات لخدمة نزلاء الفندق من الوفود النقابية العمالية المصرية العربية والأجنبية.