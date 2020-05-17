شكرا لقرائتكم خبر عن 7456 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبار «الكيمياء والجغرافيا» إلكترونيًا بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن 7456 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم الأحد، يؤدون اختبار مادة «الكيمياء» شعبة العلمي و«الجغراقيا» شعبة الأدبي، وذلك على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020 والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain