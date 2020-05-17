شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تشن حملة إزالة تعديات بناء على مصرف أبو قير.. وإزالة 76 ألف منذ 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى هيئة الصرف حملة ازالة فورية لمبانى تتم على مصرف أبوقير بزمام هندسه صرف ادكو وذلك في شمال البحيرة، و أوضح المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت الأسبوع الماضى بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت ( 55 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية.

و تضمنت الحملات تنفيذ (40 ) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظة ( الشرقية (21) إزالة - الدقهلية ( 19 ) إزالة) ، إلى جانب تنفيذ (15) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط (15 ) إزالة)، ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 حوالى ( 76157).

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أكدت على إستمرارها ببذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي كافة التعديات على شبكة الترع والمصارف.

وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.

