شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن : غدا بدء صرف مساعدات برنامج "تكافل" لـ 2 مليون أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا الاثنين صرف مساعدات المستفيدين من برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون أسرة بقيمة إجمالية 920 مليون جنيه من خلال 4 آلاف مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية كما يستمر ايضاً في الصرف خلال هذه الفترة مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم .

وتتابع نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي عملية صرف مساعدات برنامج كرامة التي استمرت على مدار يومي 16 و17 مايو وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها الوزيرة لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامه لشهر مايو لمراعاة الاجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات حيث يبلغ عددمستفيدي كرامة حوالي مليون و166 ألف مستفيد باجمالي قيمة حوالي 524 مليون جنيه

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

واكدت الوزيرة ان غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس او تزاحم .

جدير بالذكر ان عدد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي 3 مليون اسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و445 مليون جنيه .