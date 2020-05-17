شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد والمترو: إيقاف حركة القطارات تمامًا خلال أسبوع العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد أنها ملتزمة بإيقاف حركة القطارات على كل الخطوط على مستوى الجمهورية ابتداء من الأحد المقبل حتى الجمعة المقبلة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف حركة كل وسائل النقل الجماعى لمدة 6 أيام بالعيد.

كما قالت شركة المترو إنها ملتزمة هى الأخرى بإيقاف حركة قطارات الخطوط الثلاثة طوال أسبوع العيد من الأحد حتى الجمعة تمامًا تنفيذًا قرار رئيس مجلس الوزراء.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قال إنه اعتبارًا من يوم الأحد أول أيام العيد حتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم الثانى، مع غلق كل المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كل وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.

وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى أنه سيتم إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى خلال أسبوع العيد لمدة 6 أيام ابتداء من الأحد المقبل حتى الجمعة المقبلة مع حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.