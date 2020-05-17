شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة: 300 طبيب بينهم 100 فى القاهرة مصابين بكورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء السابق، إن إجمال عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، بلغ نحو 300 طبيب بينهم 100 فى القاهرة، مشيرة إلى أن أكثر حالات الإصابة فى القاهرة الكبرى، والمنوفية، وأسوان، مؤكدة أن النقابة ليس لديها حصر دقيق بالأعداد، وطالبت وزارة الصحة بإفادتها بالأعداد، لكنها لم تتلق ردودا حتى الآن.

وطالب الدكتور محمد مقبل، أمين عام مساعد نقابة أطباء القاهرة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لنقابة أطباء القاهرة، المنعقد "أونلاين"، بتوفير مستلزمات الحماية الخاصة للحد من العدوى بين الفرق الطبية بالمستشفيات، وعمل مسحات PCR للأطباء المخالطين لحالات إيجابية، وتخصيص مسشتفى عزل خاصة بالأطباء فى القاهرة، لزيادة أعداد الإصابات بها.

وأشار إلى نقابة أطباء القاهرة، شكلت مرصدا لمتابعة الأطباء المصابين، وأعضاء الفريق الطبى من نقابة التمريض، وإجراء محاولات لتوفير أماكن للعزل، وتوفير أماكن لعمل مسحات للأعضاء، بالإضافة إلى محاولة لحصر أعداد الإصابات من المصابين للأطباء.

وحول دور النقابة فى دعم أعضائها، قال الدكتور أحمد بكر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن اتحاد نقابات المهن الطبية رصد صرف 20 ألف جنيه لحالات الإصابة، ولأسر الشهداء من أعضاء النقابات الأربعة بقيمة 50 ألف جنيه، بجانب 50 ألف جنيه أخرى من النقابة العامة للأطباء، مشيرا إلى أن النقابة حاولت توفير بعض المستلزمات الخاصة بالحماية من كورونا، وتوزيعها على أطباء فى بعض الحالات الطارئة.

Advertisements

كانت قد طالبت الدكتورة سناء فؤاد، أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة، مجلس الوزراء والقيادة السياسية، لاستغلال الفرصة المتاحة من خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وأسبوع عيد الفطر، وإصدار قرارات لفرض حظر تجوال شامل، للتقليل من حدة انتشار جائحة كورونا.