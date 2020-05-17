شكرا لقرائتكم خبر عن مركز حوار الأديان يعلن برنامج المنح الصغيرة بين أتباع الأديان والثقافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الحوار العالمي (كايسيد) عن إطلاقه دعوة مفتوحة لقبول الطلبات لتصميم وتنفيذ مشاريع صغيرة تركز على بناء جسور للحوار والعيش المشترك بين مختلف المجتمعات الدينية والإثنية في المنطقة العربية. تتراوح قيمة المنحة ما بين 3000 آلاف إلى 5000 يورو، وتحدد المدة الكاملة لتصميم وتنفيذ المشروع وإرسال التقرير النهائي مابين ثلاثة أشهر وستة أشهر كحد أقصى من تاريخ استلام المنحة.

وستُمنح الأفضلية للمشروعات التي تركز مواضيعها على:

مواجهة خطاب الكراهية الذي يستغل اسم الدين للتحريض على العنف محلياً وإقليمياً.

دور القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة كشريك أساس لصانعي السياسات والحكومات و المؤسسات الدولية صاحبة الاختصاص في مواجهة هذه الجائحة والتعامل مع الأزمات بشكل عام، وهذا يتضمن عى سبيل المثال وليس الحصر: رفع وعي الأفراد والمجتمعات، مواجهة جميع الآثار الناجمة عن الأزمة في مجالات متنوعة من التعليم، إلى البطالة والوضع الأقتصادي، الآثار النفسية، الوصمة الاجتماعية، العنف الأسري الخ.

تعزيز دور الحوار بين أتباع الأديان (IRD) في مواجهة جائحة كورونا وتنمية الصحة العامة. وبخاصة المبادرات التي تركز على المشاركة المجتمعية والاستجابات للحالة الحاضرة فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد لحماية الفئات المستضعفة، (كبار السن والأطفال والأشخاص ذوو الظروف الصحية الخاصة واللاجئون وغيرهم).

يمكن استخدام الطرق والمناهج والأشكال التالية لمعالجة الموضوعات :

· المناصرة لتغيير السياسات العامة

· بناء القدرات (يفضل تدريبات وورشات عمل الكترونية – أونلاين)

· إشراك وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، البث المباشر والاذاعي، برامج إذاعية وتلفزيونية، أفلام قصيرة، وثائقيات، الخ

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· تبادل المعرفة وزيادة الوعي.

· البحوث والمنشورات (منشورات مطبوعة و منشورات الكترونية وورقات سياساتية ومقالات ومدوَّنات).

· تقنية المعلومات والاتصالات (ICT)، مثل التطبيقات والرسائل والإشعارات المنبثقة.

يستهدف برنامج المنح الصغيرة المنظمات والمؤسسات، وكذلك الأفراد الذين يمكنهم دعم جهود المجتمعات الحاضنة للتنوع الديني للاستجابة للمواضيع المحددة في هذه الدعوة. وبشكل أكثر تحديدًا:

· منصات ومنظمات وشبكات الحوار بين الأديان في المنطقة العربية.

· القيادات الدينية والمنظمات التي تعمل من منطلق إيماني (FBOs).

· منظمات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني.

· المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونون

الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 31 مايو/أيار 2020.

الرابط المختصر لتقديم المقترحات: https://bit.ly/2LCYd2i