شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية علوم التغذية بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس الأعلى للجامعات، بجلسته رقم 700 المنعقدة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبر تقنية الفيديو كونفرانس على إنشاء كلية علوم التغذية ومشروع اللائحة الداخلية المقترحة لها، وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بحسب بيان صادر منذ قليل عن جامعة حلوان ،إ نه على دعم هذه الكلية الوليدة التي تهدف لخدمة المجتمع من خلال تخصصاتها الفريدة، مشيراً إلى تجهيزها وفقًا لأعلى معايير الجودة فى إطار خطة الجامعة الاستراتيجية الرامية إلى توفير تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وقام علماء و خبراء التغذية بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلى برئاسة الأستاذة الدكتورة هناء الحسينى بدراسة مستفيضة لمدة ثلاث سنوات من أجل إنشاء هذا الكلية التى تضم عددًا من الأقسام فى مجال التغذية متمثلة فى قسم التغذية العامة و تغذية المجتمعات و علوم الأغذية و التغذية العلاجية.

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وقامت لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تضم كليات الطب والزراعة بإيجاز اللائحة الداخلية للكلية بعد إجراء عدة تعديلات عكفت عليها الأستاذة الدكتورة سهام ثروت،.

جدير بالذكر أن موافقة المجلس على إنشاء الكلية جاءت بعد إيفاد لجنة متخصصة للوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنشائها .