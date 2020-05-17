شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حديد مشتاق لزيارة مصر: "أتمنى العودة للقاهرة .. هذا وقتى هناك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الملياردير الأمريكي فلسطيني الأصل محمد حديد عن اشتيقائه لزيارة القاهرة، ولقاء عدد من أصدقائها فيها، وذلك فى ظل وقف الطيران لمحاولة احتواء انتشار فيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"أتمنى أن أعود إلى القاهرة.. هذا وقتي هناك.. أشتقت لكم يا أصدقاء".



محمد حديد

وكان استرجع الملياردير الأمريكي والفلسطيني الأصل محمد حديد ذكريات نكبة فلسطين الأليمة، بمجموعة صور عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، حيث نشر صور لقوافل من الفلسطينيين خلال مغادرة أراضيهم، معلقة عليها :"نعم كنت في هذه الشاحنات والحمير والخيام. كان عمري بضعة أشهر فقط. اضطررنا للفرار بعد أن أخرجنا الأوروبيين البولنديين من منزلنا".

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و استغل الملياردير الأمريكى محمد حديد، فترة العزل المنزلى، للوقاية من انتشار وتفشى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" فى طهى الطعام بالمنزل، وقام بصناعة طبق من السلطة والكفتة.

وكان محمد حديد، احتفل مؤخرا بعيد ميلاد ابنته عارضة الأزياء المشهورة جيجى حديد، الذى وافق يوم 23 أبريل الماضى، أتمت فيه عامها الرابع والعشرين وهى متربعة على عرش عارضات الأزياء الأغلى فى العالم.

ونشر محمد حديد عددا كبيرا من أغلفة المجلات التى تصدرتها جيجى حديد، ومعظمها لمجلة "فوج" العالمية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها: "توقفت عن العد عند 36 غلافا عيد ميلاد سعيد جيجى".

كما نشر محمد حديد من قبل عدة صور لابنته جيجى، منذ فترة الطفولة حتى الآن، ساردا مشوار نجاحها سواء على المستوى الفنى أو الرياضى، وعلق على بعض الصور قائلا: "أسبوع عيد ميلاد جيجى، الفتاة التى استحوذت على خيال الكثير من السيدات الشابات، الأميرة الجديدة.. جمالها هو أقل سماتها، أتقنت كل شىء من الكرة الطائرة إلى منافسة الفروسية الأولمبية".

يشار إلى أن الملياردير الأمريكى ذى الأصول الفلسطينية ووالد عارضتى الأزياء العالميتين بيلا وجيجى، شارك متابعيه مؤخرا، بمقطع فيديو للآذان الذى رفع من مسجد بمدينة غرناطة الإسبانية بعد توقف أكثر من 500 عام منذ آخر مرة تم رفع فيها آذان.