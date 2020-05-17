شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "الأعلى للإعلام": تلقى طلبات التراخيص إلكترونيا عبر موقع المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعا مع مجموعة من العاملين بالمجلس وبحضور الأمين العام للمجلس للاطمئنان على سير عمل الأمانة الفنية لاستقبال طلبات الترخيص عقب إقرار لائحة التراخيص.

وأضاف محمد العمري خلال تصريحات صحفية له، أن طلبات الترخيص سيتم وضعها على الموقع الخاص بالمجلس، وعلى من يرغب في الترخيص، تقديم الطلب إلكترونيا وترك رقم التواصل معه.

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وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر من قبل القرار رقم 26 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفًا أن اللائحة نظمت إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية التي تزاول نشاطًا داخل جمهورية مصر العربية ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إعمالاً لنص المادة (6) من القانون رقم 180 لسنة 2018، واشتملت أيضاً على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبى التي تصدر أو تُوزُّع في مصر، وكذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطاً داخل البلاد، وذلك إعمالاً لنص المادة (70 بند2) من ذات القانون.