شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية: تأجيل امتحانات الثانوية لتبدأ 21 يونيو بدلا من 30 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، أنه تقرر تأجيل موعد امتحانات الثانوية الأزهرية، لتبدأ 21 يونيو بدلا من 30 مايو الجارى، وذلك فى إطار حرص الدولة والازهر الشريف على صحة الطلاب .وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن جدول الامتحانات كما هو دون تغيير وسيتم ترحيله حسب الموعد الجديد، موضحا أن الامتحانات ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى ، أن امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو القادم، بدلا من 7 يونيو، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية والوقاية للطلاب.

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كما قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى، أنه اعتبارا من بعد العيد سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالى، موضحا أنه سيتم عودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتبارا من منتصف يونيو القادم.

وقال أنه سيتم اعتبارا من النصف الثانى من شهر يونيو سيتم دراسة عودة إقامة بعض الشعائر الدينية في بعض دور العبادة .