شكرا لقرائتكم خبر عن النقض تتخذ 5 إجراءات وقائية مع عودة العمل عقب إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ، اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل واثناء بداية العمل بالمحكمة ، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث صرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، بأن تلك الإجراءات تتمثل فى:

1- تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع القوات المسلحة ، وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل ، على أن تكون بصفة دورية.

2- طلب الأجهزة المتخصص من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين والعاملين على المبنى ، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة.

3- مراعاة التباعد الاجتماعى فى قاعات الجلسات لمنع انتقال العدوى.

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4-الاستمرار فى تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفى المحكمة طبقا لقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

5-استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم، للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قرر عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.