شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع: تطبيق القراءة الموحد لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء بجميع الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أنه تم الانتهاء من تطبيق برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء التى تعمل بها شركة شعاع فيما عدا شركة القناة بالكامل بنسبة 100%، ويعد برنامج القراءة الموحد الذى يتم تطبيقه بهدف الوصول إلى أعلى دقة فى القراءات، تنفذه وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة شعاع وشركة هندسة النظم التابعة للوزارة، بهدف انجاح منظومة قطاع الكهرباء.

وأشادت شركة شعاع، فى بيان لها اليوم، بالتعاون المثمر بينها وبين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعلى رأسها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ونائبه المهندس أسامة عسران المحاسبة نادية قطرى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون التجارية وفريق العمل الخاص بهمها بتطبيق القراءة الموحد بشكل يومى مع شركة شعاع لتنفيذ البرنامج بجميع شركات التوزيع التى تعمل بها الشركة، كما تشيد شعاع بدور المهندس أسامة عسران نائب الوزير الذى وضع على عاتقه العمل على مدار الساعة لإنجاح البرنامج الذى يهدف إلى القضاء على مشاكل فواتير الكهرباء.

الجدير بالذكر أن نظام العمل بشركة شعاع يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء منذ يونيو 2019، وتعمل شعاع باستمرار على تطوير نظام العمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء ليتم التقاط صوره لعداد وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء.

وتؤكد شعاع على أن مسئولية الشركة تقتصر على احضار قراءات لعدادات الكهرباء منتظمة بشكل شهرى وإرسالها لشركات توزيع الكهرباء بالصورة اونلاين من خلال القراءة الموحد، وينتهى دورها عند هذه المرحلة اما فيما يخص عملية إصدار الفواتير و العمليات الحسابية الخاصة بها ليس من اختصاص شركة شعاع وهى مسئولية شركات توزيع الكهرباء.