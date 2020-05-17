شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد يوثق دهس مراهق لـ4 أطفال فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365، فيديو للحظة دهس مراهق بأسيوط يقود سيارة مسرعة، لأربعة أطفال ومصرعهم جميعا، فى مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، ويظهر فى الفيديو السرعة الكبيرة التى كان يسير بها قائد السيارة وانحرافها تجاه الأطفال ودهسهم.

وألقت قوات الأمن بمحافظة أسيوط القبض على " أ.ص " الطفل المتهم بدهس 4 أطفال، ما أدى إلى وفاتهم على الفور، لتسببه فى وفاة أطفال من بينهم شقيقين وإثنين من أبناء عمهم، واستمعت النيابة إلى أقوله.

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قررت النيابة العامة بمركز أبنوب إيداع الطفل "أ. ص" والمتهم بدهس 4 أطفال لمدة أسبوع داخل إحدى مؤسسات الرعاية لمدة 7 أيام، وذلك بعد الاستماع لأقواله وأقوال اسرة الأطفال الأربعة.

وكانت النيابة العامة بمركز أبنوب قد استمعت إلى أقوال الطفل المتهم بدهس 4 أطفال مما أدى إلى وفاتهم على الفور وذلك بعد أن تسبب فى وفاة أطفال من بينهم شقيقين وإثنين من أبناء عمهم وتحرر المحضر اللازم كما استمعت أيضا إلى أسرة الأطفال وذويهم.