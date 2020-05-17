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سر الـpcr المصرى.. كيف تجرى تحليل فيروس كورونا؟ "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية أزمة كورونا، يتردد سؤال دائم عن قلة إجراء تحاليل الـpcr   في مصر  وأن دول العالم تجرى التحليل بأعداد أكبر يوميًا، فهل يؤثر ذلك على أعداد الإصابات؟.

 

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أكدت منظمة الصحة أكثر من مرة أن أعداد الإصابات المعلنة في كل دول العالم بفيروس كورونا هي أعداد الإصابات المكتشفة وليس كل الإصابات، لأن كثيرًا من المصابين لا تظهر عليهم أعراض، وبالتالي لا يكتشفون المرض، الأمر الثانى أن كل دول العالم لديها بروتوكولات للعلاج وبروتوكولات للتحاليل، وللتعرف على كيفية إجراء تحليل الـpcr  في مصر شاهد الفيديو التالى...

 

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