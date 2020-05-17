شكرا لقرائتكم خبر عن البلطجى الذى دمر كورونا.. جسم مضاد يمنعه من مهاجمة البشر 100%.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر العالم أجمع أى بارقة أمل لعلاج أو لقاح لوقف هجمات فيروس كورونا الذى حصد أرواح الآلاف وأصاب أكثر من 4 ملايين شخص، حيث توصلت شركة أمريكية متخصصة فى مجال التكنولوجيا الحيوية لاكتشاف هام قد يكون بداية الطريق الصحيح فى وقف عدوى الوباء القاتل، ووفقا للموقع الرسمى لشركة سورينتو ثيرابيوتكس بكاليفورنيا تم التوصل إلى جسم مضاد يمكنه منع عدوى كورونا خلال 4 أيام أو 96 ساعة خلال فترة حضانة العدوى. يعرض الفيديو التالى كل تفاصيل الجسم المضاد "الأمل الجديد" فى صد هجمات كورونا..

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