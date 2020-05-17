شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التأجيل مرتين.. الكنيست يصادق على الحكومة الإسرائيلية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تأجيل المصادقة على الحكومة الإسرائيلية الجديدة مرتين، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكنيست صادق اليوم الأحد على تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت أن أول مرة تم تأجيل الجلسة يوم الأربعاء الماضي للخميس، ولم تعقد الجلسة اليوم والمصادقة على الحكومة إلا بتأجيل ثان تم يوم الخميس الماضى لخلافات بين الأحزاب السياسية في إسرائيل.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه كان من المفترض أن يتم اليمين يوم الأربعاء الماضي، لكن تزامن ذلك مع زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو المهمة لإسرائيل.

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وكان الكنيست قد شهدت مداولات ماراثونية يومي الأربعاء والخميس الماضيين وشملت رد جميع التحفظات على قانون التناوب على رئاسة الحكومة بأغلبية 72 عضو كنيست مقابل معارضة 30 عضو كنيست.

وسيتولى نتنياهو الحكومة المقبلة لمدة عامين يتبع ذلك عامين آخرين لبانى جانتس طبقا للاتفاق المبرم بينهما .