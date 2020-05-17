شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال المحطة متعددة الأغراض بالإسكندرية بتكلفة 6 مليار جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.

بدأت الجولة بتفقد الوزير لموقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية 6مليار جنيه (5مليار للأعمال الإنشائية للمحطة والأرصفة و1مليار لتجهيزها بمعدات التشغيل)، حيث تابع الوزير أعمال إنشاء المحطة وارتفاع معدلات الآداء، حيث وصل حجم الردم الذي تم تنفيذه حتى اليوم 17 مايو2020 إلى مليون و400 ألف متر مكعب من الرمال بنسبة تنفيذ 17% نتيجة انخفاض زمن الرحله إلى ٤ ساعات، بما ساهم في عمل ٦ رحلات / اليوم، وتحقيق معدل ردم يومي وصل أحيانا إلى ما يزيد عن ٦٠ ألف متر، بالإضافة إلى وصول معدات الشركة المسؤولة عن تنفيذ أعمال تحسين التربة وتم تركيبها وعمل تجربة لها، ومن المتوقع بدء أعمال تحسين التربة بعد عيد الفطر مباشرة يعقبها البدء في أعمال حائط الرصيف مطلع يوليو القادم.

واطلع وزير النقل على موقف أعمال إنتشال الأهداف والعوائق بالمحطة، حيث أفاد رئيس الشركة المصرية للمحطة متعددة الأغراض إلى رفع 36 هدف من أصل 38، ومنتظر الإنتهاء قبل نهاية شهر رمضان، كما تابع الفريق مهندس كامل الوزير التجهيز المستقبلي للمحطة، حيث قامت الشركة بعرض المقترح الابتدائي لمخطط المحطة والجاري دراسته بمعرفة الاستشاري للإتفاق على الشكل النهائي للمحطة وبدء تجهيز وإعداد شبكات مرافق كهرباء ماء صرف ...، بالإضافة إلى أنه تم البدء أيضا في عمل الدراسة المرورية للمحطة مع إحدى الجامعات المصرية لتنظيم حركة الشاحنات من وإلى المحطة وتجهيز الطرق اللازمة لها، كما اطلع الوزير على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للشركة، والذي سيتم العمل عليه من الآن ليكون جاهز للإستخدام عند بدء التشغيل الفعلي مطلع عام 2022 .

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية اتباع قواعد السلامة والأمن الصناعي أثناء العمل حرصا على أرواح العاملين مع ارتدائهم لكافة وسائل الحماية، وضرورة الالتزام بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، مشيرا إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.

كم توجه وزير النقل لمتابعة أعمال رفع كفاءة كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، حيث يتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 50 % والمخطط الانتهاء منه في 30/6/2020 حيث يجري حالياً تنفيذ أعمال إزالة الغطاء الخرساني للأعمدة المنهارة ومعالجة الحديد بإزالة الصدأ ودهانه بمواد كيماوية وعمل قميص خرساني لاستكمال القطاع الإنشائي للعمود ويتم تكسير البواكي المنهارة واستبدالها بالبواكي المعدنية واستبدال الترابزينات المعدنية المنهارة بأخرى خرسانية مسلحة، ويتم كشط طبقة الأسفلت المتهالكة واستبدالها بطبقة جديدة وتغيير الفواصل الإنشائية ليتحمل الكوبري الأحمال المرورية الواقعه عليه.

كما تفقد الفريق مهندس كامل مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والذي يبلغ طوله 2.30 كم وعرضه 17.6 متر وتكلفته الإجمالية 905 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذه 79% والذي تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، حيث وجه الوزير بضرورة استكمال إزالة كافة المعوقات وتكثيف الأعمال للإنتهاء من المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان لتعظيم الاستفادة من النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.

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وأكد اللواء كامل الوزير على أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليًا والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، كما أوضح أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، وأنه يتلقى تقارير دورية على مدار الساعة بحركة التداول في كل الموانئ، مشيرا إلى استمرار تزايد الطلب على الصادرات المصرية والاستمرار في تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل، ومنها مشروعات قطاع النقل البحري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.

وزير النقل يتفقد إنشاء محطة متعددة الأغراض بالإسكندرية

وزير النقل يتفقد إنشاء محطة متعددة الأغراض بالإسكندرية

وزير النقل يتفقد إنشاء محطة متعددة الأغراض بالإسكندرية

وزير النقل يتفقد إنشاء محطة متعددة الأغراض بالإسكندرية

وزير النقل يتفقد إنشاء محطة متعددة الأغراض بالإسكندرية