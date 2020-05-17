شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يقدم طلب إحاطة لتوزيع كمامات ومطهرات على بطاقات التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا ووكيل لجنة الزراعة، الأحد، بطلب إحاطة، إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا فيه بتوزيع أدوات الوقاية من كورونا على المواطنين من خلال البطاقات التموينية، لعدم وقوعهم فريسة استغلال التجار.

وطالب مجدي ملك بالتنسيق بين وزارة التموين والشركات المنتجة لأدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات، وتوزيعها على كافة المواطنين من خلال منافذ وزارة التموين المنتشرة في أنحاء الجمهورية على بطاقات التموين لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين ومنع انتشار الوباء العالمي فيروس كورنا في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة لوقاية المواطنين ومنع انتشار عدوى كورونا.