شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب موجة الحر.. انسياب مروري وإقبال على شراء المثلجات بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع الإسكندرية، الأحد، حالة من الانسياب المروري وبخاصة طريق الكورنيش وشارع أبى قير وبدت شوارع المحافظة شبه خالية بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

فيما لجأ المارة إلى سكب المياه الباردة على رؤسهم للتغلب على الشعور بالحر وخوفًا من الإصابة بضربات الشمس أثناء نهار رمضان.

وشهدت محلات العصائر والمثلجات اقبالا كثيفا من الزبائن استعدادا لتناولها بمجرد انطلاق مدفع الافطار.

وعلى الرغم من قرارات حظر الشواطئ بسبب الاجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا إلا أن ذلك لم يمنع بعض الشباب والصبية من القفز إلى مياه البحر بمنطقة الشاطبى للتغلب على موجة الطقس الحار .

وفي ذات السياق أثرت موجة الطقس الحار على سوق الأسماك بالإسكندرية ما أدى إلى انخفاض أسعارها عن مثيلاتها في ذلك الوقت من العام، حيث يقبل الزبائن على شراء الأسماك استعداد لعيد الفطر.

وقال الحاج فؤاد الشعراوي، تاجر أسماك، إن الأسعار تعد مناسبة جدًا هذه الأيام، حيث انخفضت أسعار البلطى إلى ٢٥ جنيها وتراوحت أسعار البربون بين ٧٠ إلى ١٢٠ جنيها فيما سجلت اسعار البورى ٣٥ جنيها.

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ووصف «الشعراوى» الاسعار بانها مناسبة جدا عكس الاعوام السابقة حيث كانت تزداد الاسعار في أخر اسبوع من شهر رمضان استعدادا لاستقبال العيد وارجع «الشعراوى» انخفاص الاسعار بسبب موجة الحر وزيادة المعروض من الأسماك بعد توقف التصدير.

استمرار موجة الطقس الحار بالإسكندرية

استمرار موجة الطقس الحار بالإسكندرية