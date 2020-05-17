شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يوجه بحل أزمة التكليف: «العالم بيخطف الأطباء دلوقتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بالتواصل مع وزيرة الصحة ونقابة الإطباء، بشأن حل أزمة تكليف الأطباء.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحدث، أن البحث عن حل لمشكلة تكليف الأطباء أصبحت ضرورة الآن، «أحنا في عصر خطف الأطباء.. وكل دول العالم بتخطف الأطباء دلوقتي».