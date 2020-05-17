شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء القاهرة» تطالب بحظر كلي في العيد وإلغاء القيود على تحاليل «PCR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نقابة أطباء القاهرة، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لعرض مطالبها العاجلة لمنع انفلات تفشي وباء كورونا وضمان حماية الفرق الطبية، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقا للتباعد الاجتماعي.

وقالت الدكتورة سناء فؤاد، أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة، أن النقابة طالبت بفرض حظر تجوال في الأسبوع الأخير من رمضان، بالإضافة إلى أسبوع العيد، وهو ما سيساعد في تقليل حالات الإصابة.

وأضافت فؤاد: «نطالب المسئولين بتوفير تحليل الـpcr، خصوصا للطاقم الطبي الذي يقوم على خدمة المرضى سواء بمرض كورونا أو غيرها من الأمراض، مما يجعل الكشف عن إصابتهم أولوية لمنع تفشي المرض بين المرضى وبالتالي في المجتمع، كما نطالب بتخصيص مستشفى لعزل الأطباء».

وقال الدكتور أحمد بكر، الأمين العام للنقابة، أن الجميع يعي جيدا التبعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لفرض الحظر الكلي لكنه ضرورة، خصوصا بعد أن تلقى المواطنين رسالة تخفيف الحظر، بأنه زوال للخطر فبدأوا في عدم اتباع الإجراءات اللازمة لمكافحة العدوى، لذلك سيساعد فرض الحظر على عودة الحرص بين المواطنين.

وأكد الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فوجئنا بنوع من التخبط في الأطباء المتعاملين في أطباء الفرز والعزل، والمفترض أن يتم إجراء تحاليل pcr للتأكد من عدم إصابتهم بالعدوى، وهو ما كان يحدث في البداية، لكن تم تعديل البروتوكل منذ مدة، ليتم إجراء التحليل لعضو الفريق الطبي الذي تظهر عليه أعراض مؤكدة.

وأضاف شعبان: «كما تم إلغاء عزل الأطباء في المستشفى ممن تظهر عليهم أعراض، وتوجيههم لعزل أنفسهم في منازلهم، وهذا البروتوكول قاصر، وخاطبنا الصحة، والوزراء والرئاسة لتعديله، فبدلا من إجراء المسحات لكل أعضاء الفريق الطبي، والتوسع في إجراءها بين المواطنين يتم تقليل إجراء المسحات حتى للفريق الطبي الأكثر عرضة للعدوى، كما نطالب بتوفير مساحات للمخالطين لمرضى كورونا، وتوفير مسارات أمنة لغير المخالطين سواء من الأطباء أو المواطنين».

وتابع: «ونطالب بتوفير أماكن عزل للأطباء والفرق الطبية لضرورة ذلك، فمن غير المعقول أن ينتظر الأطباء المرضى أيام قبل عزلهم، ولابد من التعامل بحذر مع الفئات التي حددتها منظمة الصحة العالمية، من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وهم الذي يمثل المرض خطورة أكبر على حيواتهم»

وروى الدكتور محمد مقبل، أمين عام مساعد نقابة الأطباء القاهرة، والذي يعمل بمستشفى قصر العيني، المخصصة للعزل بعض المشاكل التي تواجه العاملين في مستشفيات العزل.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق النقابة العامة، أن أهمية الحفاظ على الفريق الطبي كأولوية، ليس لأن الأطباء أفضل من الأخرين، لكن لأن الأطباء هم خط الدفاع الأول ضد المرض، وإذا تم إصابتهم فستتحول المستشفيات إلى بؤر للعدوي بدلا من أماكن للعلاج، كما نطالب بحل مشكلة 7000 طبيب شاب، هم أطباء تكليف مارس، والسماح لهم بالالتحاق بمعركة مكافحة فيروس كورونا».

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وأعلنت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة السابق، دعمها لدعوة الدكتور حسين خيري، والدكتورة شيرين غالب بإغلاق كامل في المدة المتبقية من رمضان وأسبوع العيد، لأنها ترى أن هذه المدة هي الأنسب لعمل غلق كامل دون حدوث تأثير اقتصادي كبير بسبب هذا الإغلاق خصوصا أن هذه المدة لا تشهد رواجا اقتصاديا كبيرا.

وأضافت مينا: «أن عدم إجراء غلق كامل خصوصا خلال فترة العيد سيقفز بأرقام الإصابات إلى حد مقلق، خصوصا في ظل عادات المصريين خلال العيد من زيارة للأهل والأقارب، ما سيؤدي لنشر العدوي بين المواطنين، وأكدت مينا أن هناك شكاوى في بعض المستشفيات من توفير أدوات الوقاية الشخصية للأطباء».

وانتقدت مينا بعض القرارات الصادرة من وزارة الصحة، بخصوص تقليص إجراء تحليل الـpcr، سوءا للأطباء المخالطين لحالات إيجابية، أو المواطنين الذي ظهرت عليهم أعراض خفيفة، بوضع اشتراطات وقيود على إجراء التحاليل، ويأتي ذلك في حين يتجه العالم كله لإجراء تحاليل عشوائية للمواطنين، بالإضافة إلى التحاليل التي تجرى للمخالطين من الأطباء في المقام الأول والمواطنين.