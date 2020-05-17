شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: تنفيذ مشروعات لرفع مستوى الشبكة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية على أرض سيناء.

وأضاف شاكر في تصريحات صحفية، الأحد، أن قطاع شمال سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء يبلغ عدد المشتركين به حوالى 162832 مشترك نجحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء في تحقيق عدد من الإنجازات متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال وإضافة مهمات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة حيث تم إضافة 103959 متر موصلات جهد منخفض وإضافة 4334 كم موصلات جهد متوسط وإضافة 4524 كم كابلات جهد منخفض وإضافة 1686 كم كابلات جهد متوسطة وإضافة 309 عامود جهد منخفض وإضافة 142 عامود جهد متوسط وإضافة 10 محولات قدرات مختلفة وإضافة 8 صناديق توزيع جهد منخفض.

وأشار شاكر إلى أن تلك الاستثمارات تأتي في إطار الإهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على أن وزارة بشركاتها المختلفة تعمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه في أنماط الاستهلاك، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين وخلال التعامل مع الجمهور مع تفعيل الآليات الإلكترونية المختلفة على مستوى الشركات في كافة أنحاء الجمهورية.