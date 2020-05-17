شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل إسنا» تشهد خامس ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى العزل بإسنا المخصصة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، إجراء خامس عملية قيصرية لسيدة حامل في العقد الثالث من عمرها، وتتلقى علاج الفيروس بالمستشفى، وسط إجراءات احترازية عالية لحماية المولود، ووضع الأم والجنين، تحت الرعاية الطبية الكاملة.

وقال وليد الضوي، مدير العلاقات العامة بالمستشفى، إن الفريق الطبي نجح في إجراء خامس ولادة قيصرية، لسيدة حامل تتلقى علاج الفيروس بمستشفى العزل، موضحًا أن السيدة من الأقصر، دخلت المستشفى مصابة بفيروس كورونا، وفي بداية شهرها التاسع، كانت تعاني من ضيق في التنفس، حيث خضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والولادة، حيث أجرى الولادة فريق طبي على أعلى مستوى من أبطال العزل الصحي، وهم: الدكتور محمد حمزة كشك، دكتور النسا والتوليد مدير العزل الصحي، والدكتور محمد صلاح الصغير، طبيب أطفال، والدكتور عبدالفتاح عبدالرضي، وطبيب التخدير الدكتور أحمد عزمي، بجانب طاقم التمريض المتواجد بالمستشفى.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حمزة، استشاري النساء والتوليد بالمستشفى، أنه تم تقييم وضع الحالة للسيدة الحامل بعد متابعتها وعمل تقرير يومي عن حالتها منذ دخولها المستشفى، وتم إجراء العملية القيصرية التي استغرقت قرابة الساعتين، موضحًا أن حالة الأم بصحة جيدة، وتم نقلها لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى، وذلك كنوع من الإجراءات الاحترازية، كما تم فحص المولود، ونقلها لقسم الحضانات تمهيدًا لعمل مسحة طبية للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا.