شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: وفاة سائق بالمترو خط «شبرا الخيمة- المنيب» بسبب كورونا.. والشركة تتحفظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الأحد، تأكيد وفاة سائق بالخط الثاني لمترو الانفاق متأثرًا بإصابته فيروس كورونا، وإصابة آخرين بالعاملين بالشركة.

وقالت مصادر إن اللجنة العليا التابعة لمجلس الوزراء هي المنوط بها الإعلان عن الإصابات والوفيات.

كانت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، قد كشفت عن وفاة سائق بالخط الثاني للمترو «شبرا الخيمة- المنيب»، عصر الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن أعراض الفيروس ظهرت عليه في أثناء قيادته أحد القطارات، وأجرت له التحاليل اللازمة، التي أظهرت إيجابية العينة ليفارق الحياة في الحال.

وقالت المصادر إن أعمال التعقيم والتطهير بالقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر تحدث بصورة دورية، وأن أعمال التعقيم تحدث كل ساعتين، إضافة إلى تعقيم القطارات قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب.