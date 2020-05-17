شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: تجهيز 9 وحدات صحية بتكلفة 30 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الأحد، وصول بعض التجهيزات الطبية وغير الطبية من وزارة الصحة لعدد 9 وحدات صحية بالمحافظة، وذلك ضمن المرحلة الأولى لتجهيز الوحدات الصحية بالدقهلية بقيمة تقديرية تبلغ 30 مليون جنيه.

وقال بيان صحفي: «أن الوحدات الجاري تجهيزها هي 3 وحدات تابعة لمركز أجا وهي (أبوداود العنب، وإخطاب، وصهرجت الصغرى)، وإثنين في بلقاس وهما (بلقاس خامس، ودملاش)، بالإضافة إلى شاوة مركز المنصورة، والربيعة مركز دكرنس، ومبارك مركز محلة دمنة، وعزبة طلعت مركز بني عبيد».

وأكد البيان أنه «سيتم تجهيز التسع وحدات صحية خلال الأيام القادمة».