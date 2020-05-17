شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الإثنين شديد الحرارة.. والقاهرة 41 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الاثنين، طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على كافة الأنحاء.

والطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد أمطار متوسطة رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ( 50 % تقريباً ) قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة من اليوم .

ويشير الخبراء إلى أن السواحل الشمالية تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط فيما تتأثر القاهرة وباقى الأنحاء بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «41– 25»، الإسكندرية «34– 23»، قنا «43- 27»، الأقصر «43 – 27»، أسوان «43– 28» .