شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: بدء صرف مساعدات «تكافل» بقيمة ٩٢٠ مليون جنيه الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الإثنين، صرف مساعدات المستفيدين من برنامج «تكافل»، الذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون أسرة، بقيمة إجمالية ٩٢٠ مليون جنيه، من خلال ٤٠٠٠‬ مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يستمر أيضاً في الصرف خلال هذه الفترة مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم.

وتتابع نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، عملية صرف مساعدات برنامج «كرامة»، التي استمرت على مدار يومي السبت والأحد ١٦ و١٧ مايو، وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها الوزيرة لصرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة» لشهر مايو لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات، حيث يبلغ عدد مستفيدي كرامة حوالي مليون و١٦٦ الف مستفيد باجمالي قيمة حوالي ٥٢٤ مليون جنيه.

وكانت «القباج» قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر ان عدد الاسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» حوالي ٣ مليون أسرة، بما يشمل حوالي ١٢ مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و٤٤٥ مليون جنيه.