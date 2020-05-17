شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 9 مصابين من «كورونا» وتحويل 13 للنقاهة بـ«عزل كفر الدوار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور محمود شهاوي، المسؤول الطبي بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا، شفاء وخروج 9 متعافين وتحويل 13 حالة إلى المدينة الشبابية لقضاء فترة نقاهة. وقال «شهاوي»، إن أغلب الحالات الموجودة في المستشفى بصحة جيدة، وأن أكثر من 95% من الحالات مستقرة، مشيرًا إلى أن المستشفى برئاسة الدكتور ياسر أحمد عبده، استقبلت أكثر من 400 حالة منذ تشغيلها كمستشفى للحجر في 16 إبريل الماضي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 11,719

تعافي 2,950

وفيات 612

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