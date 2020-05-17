شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع تجهيزات مباني المدينة الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، الأحد، مراحل التجهيزات بعدد من المباني بالمدينة الجامعية، تمهيداً لاستقبال مجموعة من العالقين العائدين من الخارج، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور مدير عام إدارة المدن الجامعية، وعدد من ممثلي مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي بالمنيا.

تفقد المحافظ، الغرف المجهزة بجميع المباني والمخصصة لعزل العالقين العائدين من الخارج، واطمأن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزيه بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقا للمعايير الطبية، وتزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة، وكذلك اجراء اعمال التطهير وتعقيم لكافة المباني لتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة.

محافظ المنيا يتابع التجهيزات لعدد من المباني بالمدينة الجامعية لاستقبال العالقين العائدين من الخارج

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس الجامعة، انه تم تخصيص 4 مباني من المدنية الجامعية، مشيراً إلى الاستعدادات التامة لاستقبال العالقين وإزالة أي معوقات والتعامل الفوري مع أي مشاكل، مؤكدا على جاهزية المدن الجامعية لاستقبالهم وتقديم لهم كافة الخدمات بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي والجهات المتخصصة.

وجه المحافظ، مسئول التضامن بتوفير جميع الوجبات الغذائية المقدمة للعالقين طوال فترة الحجر الصحي، وتوفير طاقم من عمال النظافة، والعمل على توفير كافة سبل الراحة حفاظا على سلامتهم.

أكد المحافظ، أن الاطقم الطبية وفرق التمريض بالمحافظة، على جاهزية تامة لتقديم الدعم والمسانده للعالقين، مشيراً ان المرحلة التي تمر بها البلاد، هي خير دليل على أن الشعب المصري، وقياداته على قدر المسؤولية وخاصة خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الازمة.

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