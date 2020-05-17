شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ألف طالب يؤدون امتحان الكيمياء بالتابلت في منازلهم بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام بالمنيا، اليوم الأحد، امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي والجغرافيا للقسم الأدبي عن طريق التابلت بالمنزل.
وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن طلاب النقل بالثانوي العام بالمنيا للصف الأول الثانوي العام الحكومي والخاص والبالغ عددهم 27 ألفا، يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا من المنازل.
وتشكلت غرفة عمليات بكل مدرسة وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة مشكلات الطلاب وحلها سريعا.
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