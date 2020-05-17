شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بإغلاق جميع المنافذ المؤدية لمصيفي بلطيم ومطوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم ( 439 ) لسنة 2020م، بغلق جميع المنافذ المؤدية إلى مدينة مصيف بلطيم، كذا شاطئ مدينة مطوبس، حتي نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، والمتابعة المستمرة للتأكد من غلق المتنزهات والحدائق العامة، بالإضافة إلى عدم السماح بممارسة كافة الأنشطة التجارية بذات المدة، عدا الأنشطة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء «مواد بترولية، غذائية، الصيدليات»، وذلك لمنع أي تجمعات لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ على حظر التنزه بكافة الشواطيء الخاصه بفرع رشيد أو الرحلات النيلية خلال العيد في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازيه لمواجهة كورونا، وطالب المحافظ المواطنين الالتزام بالبقاء بمنازلهم حرصا على صحتهم وعدم تعريض حياتهم وأولادهم للخطر ومساعدة أجهزة الدوله في القيام بدورها في مواجهة هذا الوباء.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يثق في وعي مواطني المحافظه وحرصهم على سلامتهم ووطنهم، وتمنى أن تنحسر هذه الجائحه قريبا وتعود الحياه لطبيعتها.