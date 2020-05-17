شكرا لقرائتكم خبر عن «دفعة واحدة».. تعافي 18 مصابًا بـ«كورونا» من «عزل أبوقير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو محمود سلامة، المدير الطبى لمستشفى الحجر الصحى في المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية (مستشفى العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، الأحد، إنه تم تعافي 18 مصابًا جديدًا من فيروس كورونا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً وتلقي العلاج اللازم «دفعة واحدة».

وأضاف «سلامة»، لـ«المصرى اليوم»، أنه بخروج الحالات الـ18 اليوم يصل إجمالي الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها، وحتى الآن 305 حالة، مشيرا إلى أنه تم إجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم، إذ تعافوا على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه يتم استقبال المصابين من مستشفى عزل العجمى المركزي من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وقال رئيس الفريق الطبى إنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الاسكندرية بالكامل مقر حجر صحي (عزل) لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مستشفى الحجر الصحى في ابو قير تضم ٢٠٠ حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو اجهزة تنفس صناعى والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة، ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبى المتابع للحالات فقط.

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