شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم قرارات الحكومة لعقد وتأمين امتحانات الثانوية العامة × نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من القرارات الهامة التى تخص امتحانات الثانوية العامة، وتأمين دخول الطلاب، نستعرضها فى التقرير التالى.

ـ تأجيل امتحانات الثانوية العامة من 7 يونيو حتى 21 من نفس الشهر.

ـ الحياة تعود لطبيعتها منتصف يونيو وبالتالى الامتحانات تنتظر حتى عودة الحياة

ـ إعلان جدول الامتحانات الجديد خلال 48 ساعة.

ـ التزام بمستلزمات التعقيم للجان والتأمين .

ـ دخول لجنة الامتحان يبدأ 10 صباحا بدلا من 9 صباحا.

ـ البقاء على تشعيب علمى علوم ورياضة كما هو لدفعة الثانوية العامة العام الدراسى المقبل 2021.

ـ سيكون بكل لجنة امتحان ثانوية عامة 14 طالبا فقط.

ـ توزيع الكمامات على الطلاب قبل دخول اللجان.

ـ توقيع الكشف الحرارى عليهم وتعقيم اللجان.

ـ في حالة اكتشاف ارتفاع حرارة أي طالب سيتم نقله للمستشفى وإثبات ذلك في محضر.

ـ فى حالة تأخر الطالب عن الساعة التاسعة صباحا لن يدخل الامتحان.

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ـ حالة وجود طالب بالحجر الصحى يدخل الطالب الدور الثانى بالدرجة الفعلية.

ـ من يثبت إصابته بأى أعراض ولم يدخل امتحان هذا العام لن يحسب له العام الحالى كعام تقدم للثانوية العامة ويدخل العام المقبل كأول مرة للتقدم.

ـ دخول الطلاب باللجنة سيكون بطابور متباعد مع توزيع الكمامات.

ـ تعقيم عميق للجان قبل بدء اللجان بشكل يومى.

ـ التحرك للأدوار فى اللجان سيكون 8 ونصف صباحا من خلال لوحات استرشادية.

ـ الملاحظ يتأكد من أن الطالب ارتدى الكمامة بشكل صحيح.

ـ أى طالب لم يؤدى الامتحان فى الدور الأول لظرف قهرى يسمح له بدخول امتحان الدور الثانى كدور أول ويسمح لهم فى حالة الرسوب فى مادة أو أثنين يدخل امتحان دور ثان يحدد موعده لاحقا.

ـ الطالب الذى يخشى دخول الامتحان يستطيع التأجيل للعام المقبل على أن يعامل الطالب كأنها أول محاولة له

ـ مدارس المتفوقين تخضع لنفس إجراءات امتحانات الثانوية العامة من تأمين وخلافة.

ـ أى طالب لم يؤدى الامتحان فى الدور الأول للثانوية العامة، لظرف قهرى مثل حجر صحى، يسمح له بدخول امتحان الدور الثانى "كدور أول" فى جميع المواد" .

ـ يسمح له فى حالة الرسوب فى مادة أو أثنين أن يدخل امتحان دور ثان يحدد موعده لاحقا.