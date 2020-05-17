شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك .. اختم شهرك بالتوبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من حلقات برنامج "الشيخ بيقولك" على الخليج 365 يقدمها اليوم، الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ويتحدث حول ضرورة ختام شهر رمضان المبارك بالتوبة إلى الله.
وقال طه :"شهر رمضان المبارك منحة ربانية وفرصة إلهية من الله لعباده قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم:"أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء وينظر فيه إلى تنافسكم في الخير ويباهى بكم ملائكته فأروا الله في أنفسكم خيرا فإن الشقى من حٌرم رحمة الله عز وجل في رمضان".
وتابع الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف:"يباهى الله بنا ملائكته فيقول :"انظروا إلى عبادى الصائمين الذين صاموا بالنهار انظروا إلى القائمين الذين قاموا بالليل"، فما علينا إلا أن نغتنم هذا الشهر ولياليه فإننا لا ندرى أندرك عاما آخر ورمضانا آخر أم لا.
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