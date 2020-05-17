شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي: مصر في صدارة الشرق الأوسط لابتكارات التدريس خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد البنك الدولي في تقرير له، أن هناك عددا من الدول العربية استطاعت أن تنجح في ابتكارات عملية التدريس خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وجاءت مصر في صدارة هذه الدول، بالإضافة إلى الأردن ولبنان والمغرب.

ولفت البنك الدولي إلى أن هذه الدول تستخدم أساليب متعددة الوسائط وتعمل على بناء شراكات مبتكرة على الفور لتقديم خدمات التعلم في بيئة جديدة.

ووفقا للبنك الدولى أنه نظرًا لتفشي جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم ومن ضمنها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث بدأت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة في تقييد الحركة وإغلاق المدارس في أوائل مارس. ولاتزال المؤسسات التعليمية مغلقة حتى الآن، ويوجد أكثر من 100 مليون طالب خارج الفصل الدراسي.

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البنك الدولى

وأشار البنك الدولي إلى أنه للتخفيف من أثر إغلاق المدارس، أصبح التعلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن بعد من خلال الإنترنت، ومع توفر الربط مع شبكة الإنترنت يمكن الانتقال في الموضوعات الدراسية، كما يمكن استخدام أجهزة التليفزيون والراديو والمواد الورقية عندما تكون خدمة الإنترنت محدودة. وتعتبر بلدان مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب من بين البلدان التي تأتي في الصدارة، حيث تستخدم أساليب متعددة الوسائط وتعمل على بناء شراكات مبتكرة على الفور لتقديم خدمات التعلم في بيئة جديدة.