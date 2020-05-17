شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: من لا يدخل امتحان دور أول بالثانوية يسمح له بدور ثان فى جميع المواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أى طالب لم يؤد الامتحان فى الدور الأول للثانوية العامة، لظرف قهرى مثل حجر صحى، يسمح له بدخول امتحان الدور الثانى "كدور أول" فى جميع المواد، ويسمح لهم فى حالة الرسوب فى مادة أو أثنين أن يدخل امتحان دور ثان يحدد موعده لاحقا.

وأضاف وزير التربية والتعليم: الطالب الذى يخشى دخول الامتحان يستطيع التأجيل للعام المقبل على أن يعامل الطالب السنة القادمة كأنها أول محاولة له.



وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفى، أن هناك خطة تأمين لطلاب الثانوية العامة خلال امتحاناتهم، وسيكون بكل لجنة 14 طالبا فقط، وسيتم توزيع الكمامات على الطلاب قبل دخول اللجان والكشف الحرارى عليهم وتعقيم اللجان.



وأضاف أنه في حالة اكتشاف ارتفاع حرارة أي طالب، سيتم نقله للمستشفى وإثبات ذلك في محضر، وفى حالة تأخر الطالب عن الساعة التاسعة صباحا لن يدخل الامتحان، وفى حالة وجود طالب بالحجر الصحى سيتم إدخال الطالب للامتحان بالدور الثانى.