انفوجراف.. تعرف على قرارات الحكومة خلال عيد الفطر في 9 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن الإجراءات الاحترازية التى سيتم اتخاذها خلال أسبوع عيد الفطر وما سيتم إتباعه عقب انتهاء أسبوع العيد. ونرصد فيما يلى أبرز هذه القرارات.. -اعتبارا من يوم الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء -غلق كافة المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية وإيقاف كافة وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات . - اقتصار إقامة صلاة العيد فى أحد مساجد الدولة وتقتصر الصلاة على العاملين بالمسجد - سيتم اعتبارا من يوم السبت 30 مايو فتح كافة المحال والمولات والخدمات Advertisements -سيكون حظر التجوال من الثامنة مساء ولمدة أسبوعين . - اعتبارا من منتصف يونيو عودة تدريجية للأنشطة الرياضية ودراسة عودة الشعائر فى دور العبادة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية . - تأجيل امتحانات الثانوية العامة ليوم 21 يونيو القادم بدلا من 7 يونيو -ارتداء الكمامة سيكون إجباريا في كافة المنشآت بالدولة والمواصلات العامة -لن يسمح بدخول أي مكان بالدولة دون ارتداء كمامة وسيتم فرض عقوبات على المخالفين

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