انفوجراف.. 400 ألف طالب بالفرق النهائية بالجامعات يبدأون امتحانات التيرم الثانى 1يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، خلال المؤتمر الصحفى للجنة العليا لإدارة الأزمة ، عن موعد البدء في امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020، يرصد " الخليج 365" أبرز التوجيهات الخاصة باتمام امتحانات طلاب الفرق النهائية:- 1- الأربعاء 1 يوليه البدء فى أعمال امتحان الطلاب الخاصة بالفرق النهائية بالجامعات 2- عدد الطلاب مرحلة الدراسات النهائية 400 ألف طالب Advertisements 3- ترك كل جامعة بوضع جداول الامتحانات الزمنية الخاصة بالتدريب المؤهل لفترة الامتحانات 4- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين 5- تتولى الجامعات والمعاهد إعلان الجداول الخاصة بامتحانات طلاب الفرق النهائية

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