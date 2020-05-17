"الحظر في العيد وعقوبات صارمة".. القرارات الكاملة لرئيس الوزراء بشأن مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أنه اعتبارًا من الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك، وحتى يوم الجمعة، سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم وكافة الشواطئ العامة والمتنزهات للحد من انتشار فيروس كورونا وفرض حظر تحرك المواطنين من الخامسة مساء مع وقف حركة المواصلات العامة وحركة الأتوبيسات بين المحافظات.

وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء، إن الإجراءات هدفها الوقاية من الفيروس وحماية المواطنين من التجمعات لعدم انتشار المرض، وعليه اتخذت الحكومة هذه القرارات، مشددًا على أهمية ارتداء الكمامات بشكل صارم، وإن عدم الالتزام سيعرض الشخص لعقوبات صارمة.

وأضاف أنه اعتبارًا من السبت الموافق 30 مايو، ستعود الحالة إلى طبيعتها قبل شهر رمضان وهو حظر التحرك من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا، وأنه اعتبارًا من منتصف يونيو سيتم الإعلان عن إعادة النشاط الرياضي تدريجيًا والمحال التجارية وأيضًا مناقشة إمكانية إقامة بعض الشعائر الدينية في دور العبادة وتحديد تاريخ محدد لعودة هذه النشاطات، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة عودة امتحان الثانوية العامة بتاريخ 21 يونيو المقبل.

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وأشار إلى أنه في ضوء الأزمة العالمية التي يواجهها العالم ضد فيروس كورونا، ناقشت اللجنة الوزارية العليا لمواجهة فيروس كورونا التدابير الخاصة وإجراءات التعايش مع فيروس كورونا خلال فترة عيد الفطر وما بعد عيد الفطر، ومواجهة التكدس الجماهيري.

وأضاف أنه سيتم إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد وستكون قاصرة على العاملين في المسجد وستبث تلفزيونيًا.​