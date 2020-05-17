الأعلى للإعلام : قبول تظلم موقع أوبرا نيوز على قرار حجبه ٣ شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب الخليج 365

صرح محمد العمري وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس وافق على قرار لجنة التظلمات بقبول تظلم موقع أوبرا نيوز، ضد قرار حجبه لمدة ٣ شهور.

وكانت لجنة التظلمات عقدت اجتماعا أمس أقرت خلاله تظلم الموقع المذكور، وألزمته بتقديم الاعتذار لجامعة عين شمس على الأخبار الخاطئة، كما قررت اللجنة وقف الحجب اكتفاء بما تم منه.