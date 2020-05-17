عبد العال يوجه رئيس لجنة الصحة للتواصل مع الحكومة ونقابة الأطباء لحل أزمة تكليف الأطباء الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، بالتواصل مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة لحل أزمة تكليف الأطباء الجدد.

وقال: لابد من وجود حل يرضي جميع الأطراف، ونحن في فترة خطف الأطباء، وهؤلاء الأطباء الدولة صرفت عليهم الكثير، لذلك لابد من استماع كافة الآراء لحل الأزمة.

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وطالب من المستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، بالمشاركة في الحوار مع اللجنة من أجل الوصول إلى حل لهذه الأزمة.

ووجه أطباء تكليف دفعة مارس 2020، رسالة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتضمن طلبا بالتدخل فيما يخص أزمة نظام التكليف، مؤكدين رفضهم التسجيل في نظام التكليف الذي استحدثته وزارة الصحة، مطالبين بالعودة لنظام التكليف المتعارف عليه لسنوات وألا تتم تجربة نظام تكليف مستحدث تم إثبات وجود عيوب هيكلية واضحة به عند تجربته على 800 طبيب.

وطالب الأطباء في مخاطبة رسمية، بعقد مقابلة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لحل أزمة أطباء تكليف مارس 2020 على النحو الذي يراه سواء كان بمقر مجلس الوزراء، أو عن طريق تقنية اجتماع الفيديو عن طريق الانترنت تنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي من شأن هذه المقابلة أن تنهي الأزمة التي استمرت لشهرين.