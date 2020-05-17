يبدأ 10 صباحًا .. كيف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات في ظل كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خضوع الطالب لعدة إجراءات قبل دخول امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأجيل امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي، إلى يوم 21 يونيو المقبل، بديلا عن يوم 7 يونيو، كما أعلن بالجدول سابقا، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمجلس الوزراء، كإجراء احترازي من الحد لانتشار فيروس كورونا المستجد
وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء، أنه تم ترحيل موعد بدء الامتحان إلى الساعة ١٠، موضحا أنه على الطالب الحضور مبكرا في تمام الساعة ٨.٣٠.
وأوضح وزير التعليم، أن سيقف الطلاب في طابور متباعد، ثم يتم توزيع كمامات على الطلاب، والخضوع لفحص الجهاز الحراري، موضحا أنه يتم تعقيم وتطهير اللجان قبل الامتحانات
ولفت شوقي إلى أن هناك سيتم التحرك، إلى الأدوار واللجان في تمام الساعة ٨.٣٠.
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