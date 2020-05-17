البث من مسجد السيدة نفيسة.. الأوقاف تعلن ضوابط أداء صلاة العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، نقل صلاة عيد الفطر المبارك عبر الإذاعة والتلفزيون من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بحضور ٢٠ مصليا من العاملين بالوزارة، وبضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأحد، أنه سيتم السماح للمساجد بنقل تكبيرات العيد من الإذاعة عبر مكبرات الصوت شأن قرآن المغرب والفجر دون أن تجمعات بالمساجد أو الساحات.

وأشارت إلى أنه سيتم السماح لجميع المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد، دون السماح بالتجمع سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات، مع عدم ترك المسجد مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد.

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وشددت على تطبيق العقوبات المقررة لمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات أو مخالفة تعليمات وزارة الأوقاف، بشأن تعليق الجمع والجماعات بما في ذلك أي تجمع لصلاة العيد سواء في المساجد أم في الساحات حفاظًا على النفس البشرية من أية مخاطر تصيبها نتيجة التجمعات وأثرها في سرعة نقل العدوى بفيروس كورنا، انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار ، على النحو الذي فصله بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر.

وأكدت على بيان هيئة كبار العلماء بشأن جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل بدون خطبة، و كصلاة أي ركعتين، مع التكبير في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة، و في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى، وحثنا على ذلك، فمن أدي الميسور من العبادة أكرمه الله بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فيها.

ودهعت وزراة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل بتفريج الكرب عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .