بعد وصولها لـ44 درجة.. 7 نصائح من الأرصاد لمواجهة الحرارة الشديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين، نظر لارتفاع درجات الحرارة إلى 44 درجة خلال الـ4 أيام المقبلة.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن حالة الطقس شديد الحرارة نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض السودان الموسمي، متوقعا عودة حالة الطقس اإلى الحالة الطبيعية بداية من يوم الجمعة المقبل.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

- الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.

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- تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

- عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

- شرب الماء بكثرة بعد الإفطار.

- ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.

-ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.