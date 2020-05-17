لغز العثور على جثة شاب متحللة في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة شاب متحللة بمركز العياط جنوب المحافظة.

العميد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط تلقى إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على غريق بقرية العطف.

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انتقلت قوة من القسم تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب، وعُثر عى جثة شاب عشريني يرتدي بنطالا وفي حالة تحلل.

ورجحت المعاينة ان زمن الوفاة يوعد إلى أكثر من أسبوعين، ولم يتم التعرف على هويته بسبب تحلل الجثة، وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.